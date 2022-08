Waarom wielerploegen steeds fellere strijd om jonge talenten voeren: “Ze zijn allemaal op zoek naar de nieuwe Evenepoel of Pogacar”

EK WIELRENNEN “Ik heb een medaille, maar 't is het verkeerde kleurtje”: Tim Merlier moet genoegen nemen met brons op EK wielrennen

Soms moet je in een spurt gewoon je meerdere erkennen: Tim Merlier was sterk in de spurt aan de Odeonplatz in München maar Fabio Jakobsen en Arnaud Démare waren nog sterker. De Oost-Vlaming moest zo genoegen nemen met brons op het EK wielrennen. “Het verkeerde kleurtje," sakkerde hij.

