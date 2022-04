Waarom Van der Poel in de Ronde niet het parcours maar z’n voedingsschema op het stuur had: “Voeding in de koers is maatwerk”

WielrennenVergeet de hamburger na de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel kon hem wel hebben, want de zeven uur daarvoor hield hij zich net als bijna alle andere renners in het peloton tot op de kilometer aan het voedingsschema op zijn stuur. Niets crucialers dan op het juiste moment het juiste te eten of te drinken. “Iedereen weet nog wat er vorig jaar met Sam Bennett in Gent-Wevelgem gebeurde.” In deze nieuwe aflevering van onze reeks de Marginal Gain geeft Karolien Rector, diëtiste bij Quick-Step Alpha Vinyl, tekst en uitleg.