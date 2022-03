Waarom Van Aert de Strade Bianche liet vallen voor Parijs-Nice

Wielrennen Zieke Wellens, pechkoers van Campe­naerts en nipt tweede met Ewan, maar Lot­to-Soud­al-CEO Lelangue is positief: “Ik geef ons weekend een 8 op 10”

Vijfde in de Omloop, tweede in Kuurne. De droogte van twintig jaar zonder zege in het openingsweekend voor de Lotto-ploeg gaat zijn derde decennium in. Toch was CEO John Lelangue achteraf een tevreden man. “Ik ben trots op de manier waarop we hebben gekoerst.”

