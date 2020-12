Waarom toptalent Cian Uijtdebroeks BORA-hansgrohe verkoos boven Deceuninck-Quick.Step

De transfer is opvallend. In de eerste plaats omdat zowat elke WorldTourploeg bij Cian (spreek uit: Kian) Uijtdebroeks kwam aankloppen na Kuurne-Brussel-Kuurne. Die wedstrijd had hij, net als Remco Evenepoel twee jaar geleden, in bar weer gewonnen met een lange solo — “puur toeval, écht niet gepland.” Keuze zat, met andere woorden. Jumbo-Visma, waar zijn personal coach Marc Lamberts actief is, lag voor de hand. Israel Start-Up Nation ook. Daar is Rik Verbrugghe teammanager. En laat Riks vader Marcel nu net de man zijn die Uijtdebroeks als aspirant en nieuweling trainde. “Mijn tweede wielervader”, noemt hij hem, “die me de basis van het wielrennen aanleerde.” En dan was er ook Deceuninck-Quick.Step, waarmee hij in juli op (kennismakings)stage trok naar Val di Fassa.