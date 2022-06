Waarom tijdrittoppers en klassementstenoren vroeg starten in openingstijdrit in Kopenhagen

Naarmate de tijdrit vordert, wordt volgens Meteovista meer regen en vooral een aantrekkende wind (west tot noordwest) verwacht. “Naast de gewone instrumenten waarover we beschikken, kregen we ook professionele hulp van specialisten die de diverse meteorologische factoren tegen elkaar afwogen en interpreteerden. Op basis van hun advies bepaalden we welke renner we in welk blok laten starten. Voor deze eerste tijdrit kan dat nog. De tweede chronorace op de voorlaatste dag van de Tour in Lot (Lacapelle-Marival - Rocamadour) wordt afgewerkt volgens het klassement dat op dát moment van toepassing zal zijn.”