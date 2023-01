Waarom Remco Evenepoel ook in het aantrekken van massasprints uitblinkt: “Zijn kopbeurt is er twee à drie waard”

Wielrennen 3,5 kilo lichter en sterker dan ooit, Lotte Kopecky wil nog beter doen dan in 2022: “Pa­rijs-Rou­baix staat in het rood”

Voor Lotte Kopecky (27) mag het seizoen beginnen. De honger druipt eraf bij de beste eendagsrenster van 2022. “Ik hoop in 2023 een nog betere coureur te zijn”, zegt ze. Dat is hoog mikken, maar Kopecky weet waarmee ze bezig is: 3,5 kilo lichter dan een jaar geleden en toch duwt ze betere wattages.

