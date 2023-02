Waarom Lotte Kopecky deze winter 3,5 kilogram afviel, zonder daarbij in extremen te vervallen

WIELRENNENElk grammetje telt, als je op Via Santa Caterina in Siena of op Paterberg of Kwaremont in Vlaanderen strijdt om de zege. Dat beseft Lotte Kopecky - die deze winter 3,5 kilogram afviel - maar al te goed. Scherp van lijf dus, niet enkel van geest. Zonder daarbij in extremen te vervallen, ver weg van het sluimerende ‘anorexiaprobleem’ in het vrouwenpeloton.

3,5 kilogram kwijt. Waar dát in godsnaam goed voor is, vraagt u zich ongetwijfeld af. Lotte Kopecky: mooie, gestroomlijnde atlete. Potig, in de betekenis van sterk, krachtig. Blok graniet, maar absoluut niet dik. Afvallen bleek geen ‘must’, van een dwangneurose was allerminst sprake. En toch. Ze dééd het. Zie het als een ‘marginal gain’. “Marge voor verbetering, die er zeker nog is”, vertaalt bondscoach Sven Vanthourenhout. Zelf schetst Kopecky het zo: “Ik heb gewerkt op korte inspanningen, nodig voor de klassiekers. Mijn lager gewicht moet er automatisch voor zorgen dat ik de klimmetjes iets vlotter verteer. 3,5 kilo is best veel, maar de wattages die ik duw blijven gelijk of zijn zelfs nog beter.”

Cruciaal, dat laatste, vindt Vanthourenhout. “De verhouding moet in evenwicht blijven. En de vaststelling is dat dat, alvast op training, nog steeds het geval is. Als die tendens zich ook doorzet in koers, ben ik ervan overtuigd dat Lotte opnieuw gaat scoren.” Dat blijft dan in eerste instantie in het (Vlaams-)klassieke voorjaarswerk. “Daarin wil ze zichzelf ‘op punt’ stellen.” Andere - hogere - doelen, genre LBL of een Tourklassement, jaagt de leading lady van het Belgische vrouwenwielrennen (voorlopig) niet na. “Dat zou ook niet zo verstandig zijn”, vindt Vanthourenhout. “Daarom ook pakt ze het op de juiste manier aan. Ze oogt nu niet plots graatmager. SD Worx-ploegleidster Anna van der Breggen en Jan Vancompernolle, performance analyst bij Cycling Vlaanderen, staan haar daarin vakkundig bij.”

Check. Kopecky is nog steeds haar frisse, gezonde zelf. Ver verwijderd van de uitgemergelde types, aanleunend tegen anorexia, die nu al enkele decennia lang een issue vormen in het vrouwenpeloton. Zo ontwikkelde én overwon Leontien van Moorsel eind jaren’80, begin jaren’90 een eetstoornis. Wat haar later het ‘Leontienhuis’ deed oprichten, een inloophuis voor vrouwen met een gelijkaardig probleem. In 2015 signaleerde Jolien D’hoore dat “meer en meer meisjes zich uithongeren. Ze leven op water en sla, komen uitgeput over de streep en herstellen niet. Het is een drama.” En vorig jaar nog kaartten onder meer tweevoudig Europees kampioene tijdrijden en Tourritwinnares Marlen Reusser, The Cyclists’ Alliance (TCA)-voorzitster Iris Slappendel en de afhakende Aafke Soet (Jumbo-Visma) het probleem aan. Ook Soet zei vijf jaar lang met een eetstoornis te hebben geworsteld. “En met mij veel andere collega’s.” Lotte Kopecky hoort daar duidelijk níet bij.

