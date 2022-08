Waarom geen Teuns? Hoe is het met Kopecky? En met welke ambitie gaan we naar het WK? Vijf vragen over de selectie: “Overtuigd dat Remco en Wout elkaar zullen vinden”

WIELRENNEN Zoals we juist hadden voorspeld , neemt bondscoach Sven Vanthourenhout twee kopmannen - Wout van Aert en Remco Evenepoel - en zes helpers - Jasper Stuyven, Yves Lampaert, Nathan Van Hooydonck, Stan Dewulf, Pieter Serry en Quinten Hermans mee naar het WK in Australië. Geen plek voor Dylan Teuns dus. Vijf prangende vragen en antwoorden over de WK-selectie. “Ik sta 100% achter mijn keuze.”

Waarom blijft Dylan Teuns thuis?

“Ik ben zeer ontgoocheld dat ik er niet bij ben”, aldus Dylan Teuns, die net na zijn straf voorjaar met winst in de Waalse Pijl van de bondscoach te horen kreeg dat hij er normaal bij zou zijn, maar nadien niks meer hoorde. “Ik heb enkele moeilijke knopen moeten doorhakken. Dylan is daar één van”, erkent Sven Vanthourenhout. “Dylan is een steengoede renner, andere landen zouden staan springen om hem mee te mogen nemen naar een WK op dit klassiek parcours, maar ik sta honderd procent achter de acht renners die ik geselecteerd heb, en zij ook. Ik heb een ploeg gebouwd om onze twee kopmannen Wout en Remco zo goed mogelijk te ondersteunen, al kunnen ook Jasper Stuyven of Quinten Hermans wereldkampioen worden vanuit de ontsnapping.”

Quote Teuns als reserve vind ik te minderwaar­dig voor hem. Philipsen en Van Avermaet hebben een ander profiel dan Dylan. Als bepaalde renners nog uitvallen, zijn zij logische vervangers. Bondscoach Sven Vanthourenhout

Opvallend, Teuns behoort ook niet tot de vier reserves. Vanthourenhout: “Ik zou dat te minderwaardig voor hem gevonden hebben.” Met Jasper Philipsen en Greg Van Avermaet staan nochtans twee andere renners met faam op de reservelijst. “Ze hebben een ander profiel dan Dylan. Als bepaalde renners nog uitvallen, zijn zij logische vervangers. Mocht Wout om één of andere reden verstek moeten geven, is Philipsen zijn invaller.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Wat met de Covid-situaties bij de renners?

Met ook nog Dries Van Gestel en Louis Vervaeke op de reservenbank, laat Vanthourenhout niets aan het toeval over. Pieter Serry is geselecteerd voor het WK, maar zit momenteel nog in quarantaine na een positieve Covid-test in de Vuelta. Ook enkele andere geselecteerden testten recent positief. “Het is helaas een situatie waarmee we rekening moeten houden, maar wat Serry betreft: hij wordt goed opgevolgd en de symptomen vallen mee.”

Aangezien het WK geen meerdaagse koers is, zijn Covid-testen voor de wedstrijden niet verplicht. Met andere woorden: eenmaal de renners gezond en wel voet zetten in Australië, moeten ze geen test meer afleggen. “Ik kan enkel hopen dat alle renners en personeelsleden hun werk kunnen doen op het WK", zegt Vanthourenhout.

Volledig scherm © Photo News

Zal Evenepoel niet uitgewrongen zijn als hij elke dag voluit moet gaan in de Vuelta?

Wat zijn eindresultaat in de Vuelta ook mag zijn. Remco Evenepoel zal na de slotrit vanuit Madrid de oversteek maken naar Australië. Zes dagen na de Vuelta moet hij al de WK-tijdrit rijden. Geen evidentie. Vanthourenhout: “Na de Vuelta zullen we er alles aan doen om hem goed te laten herstellen en tijdig klaar te krijgen voor eerst de tijdrit en de wegrit. Ik denk niet dat het problemen zal opleveren. Toprenners onderscheiden zich ook van andere renners, dat ze ook die combinatie aankunnen. In het verleden konden Van Avermaet, Gilbert en Van Aert kort na de Tour ook nog topprestaties neerzetten.”

Alleen gingen die drie niet elke dag voluit voor een klassement in de Tour. “De slotweek van de Vuelta is ook erg zwaar en de positie waarin Remco nu staat, vergt veel energie, maar Remco kan zich als geen ander opladen voor grote doelen. Dit scenario is ook al uitvoerig besproken geweest met Remco en zijn ploeg... Hoe zwaar de Vuelta ook nog wordt, hij zal in de wegrit op gelijke hoogte starten met Wout. Ik heb daar ook al met Wout en Remco over gepraat. Ze vormen een complementair duo. Remco valt graag aan van ver, Wout heeft een sterke sprint. Ik ben ervan overtuigd dat ze elkaar zullen vinden.”

Volledig scherm © BELGA

Hoe is het met de paraatheid van Lotte Kopecky?

Na haar teleurstellende Tour stonden er WK-vraagtekens achter de naam van Lotte Kopecky. “Ze had wat fysieke ongemakken. Rugproblemen, een voetblessure...”, zegt vrouwenbondscoach Ludwig Willems. Volgens onze info was er ook een nijpend zitvlakprobleem. “Lotte had even tijd nodig om fysiek en mentaal te herstellen, maar op het EK op de piste reed ze alweer super. Ze heeft zelf gevraagd om het WK te mogen rijden, met daarbij ook de tijdrit. Volgende week rijdt ze de vijfdaagse Vuelta voor dames en dan zullen we een beter idee hebben van haar vormpeil”, aldus Willems.

Volledig scherm © Photo News

Wat is de ambitie van de wielerbond?

Het WK in Australië is een dure operatie. De kostprijs ligt nog dertig procent (300.000 euro extra) hoger dan voor de WK’s in Amerika (2015) en Qatar (2016). De wielerbond wil die inspanningen verzilverd zien. “Het minimum is twee medailles, maar ik hoop toch op drie keer eremetaal”, zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme. Hij rekent daarvoor niet enkel op elite-categorieën, waar de premie voor een wereldtitel onveranderd blijft op 50.000 euro. Tour-revelatie Julie De Wilde is een favoriete bij de beloften dames, die in dezelfde koers aantreden als de elite dames. Bij de junioren beschikt ons land ook over een prima selectie: Duarte Marivoet, Sente Sentjens en Vlad Van Mechelen - onthoud die niet-alledaagse namen.

Volledig scherm © Photo News