Waarom de trouwe hoogtestagemaat van Evenepoel de Giroselectie bij Soudal-Quick.Step niet haalde: “Masnada gaf zélf aan dat hij niet goed genoeg is”

Een aderlating, zonder meer. Masnada was vorig jaar nog één van de belangrijke knechten van Evenepoel in de succesvolle Ronde van Spanje. De 29-jarige Italiaan stelde zijn plaats zelf vacant nadat hij in de voorbije Ronde van Romandië geconfronteerd werd met de realiteit. “Er waren al wat problemen in de aanloop”, aldus Lodewyck. “Fausto sukkelde in de Ronde van Catalonië met het zitvlak. Een blessure die zich nadien vrij snel herstelde. Aansluitend werkte hij een prima hoogtestage af op Tenerife. Toch hield hij daar niet het gewenste gevoel aan over. Op de openingsdag van de Ronde van Romandië ving hij een lichte verkoudheid. Zelf vonden we hem in die proloog nog vrij goed rijden. In de tweede tijdrit ging het al wat ‘bergaf’. En na de bergrit naar Thyon 2000, waarin hij zich normaal gezien toch redelijk vlot had moeten kunnen handhaven tussen de beteren - zonder daarom voor de ritzege te knokken, dat verwachtten we niet van hem - rezen er echt twijfels. In de slotetappe hebben we hem niet meer laten starten.”