Waar zijn de broeken en truien naartoe? Aeropakken zijn alomtegenwoordig in het peloton: “Elk plooitje is er één te veel”

WielrennenVan onmiskenbaar belang deze week in notoire windkoersen als Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem: de zogenaamde skinsuits die ondertussen helemaal hun intrede in het peloton hebben gemaakt. De aparte koersbroek en -trui zijn passé composé bij de profs, in 2022 is het bij elke wielerploeg met op maat gemaakte pakken te doen. “Het is niet voor elke koers of rit per se nodig om er een te dragen, maar er zijn bijna geen ploegen of renners meer die zonder koersen.”