Waar wil Wout van Aert nog uitpakken dit jaar?

WielrennenDe rit in de Tour de France is binnen, dus kijkt Wout van Aert (26) met vertrouwen naar wat rest in 2021. En of er nog enkele grote doelen zijn. Ín de Tour, maar ook in Tokio, eigen land en Roubaix.

Even was er twijfel na die blindedarmoperatie. Maar na de straffe zege gisteren op de Mont Ventoux is het duidelijk: Wout van Aert is in bloedvorm en klaar voor de resterende doelen in 2021. En dat zijn er veel.

• Hoewel zijn Tour de France nu al geslaagd is, liggen er nog kansen. Te beginnen met vandaag. In Nîmes wordt er wellicht gesprint om de ritzege. Mark Cavendish is de te kloppen man, maar als de Belgische kampioen zich mengt, zal hij er (heel) dicht bij zijn. Ook morgen en in de negentiende etappe (16 juli) wordt er mogelijk gesprint, al kan het evengoed zijn dat een groepje avonturiers een vrijgeleide krijgt van het peloton. Vóór die stoot op de Mont Ventoux zei Van Aert dat hij het wel wilde proberen in de overgangsritten. Nu hij die Tour-zege beet heeft, is dat wellicht van de baan. Hij heeft nog een belangrijke rol in het bijstaan van de verrassende Jonas Vingegaard, die derde staat in het klassement.

Uiteraard is er ook nog de slotrit op de Champs-Élysées. Welke rasechte sprinters en dus concurrenten van Van Aert zijn in Parijs nog in koers?

Met stip aangeduid: de tijdrit op de voorlaatste dag. Eentje van 30,8 kilometer. “Ik vernam dat het rechttoe rechtaan is met niet zoveel hoogtemeters, dus dat moet me in principe beter liggen dan in Laval.”

Volledig scherm Van Aert op de tijdritfiets. © BELGA

• Het ziet ernaar uit dat Van Aert in blakende conditie afreist naar Tokio. “Hij zal 100 procent klaar zijn voor de Olympische Spelen”, zegt bondscoach Sven Vanthourenhout in onze krant na het kabinetstukje van gisteren. Is een medaille mogelijk in de wegrit (24 juli)? “Het zijn 234 kilometers en in totaal 4.865 hoogtemeters. Dat is heel veel. Wout heeft daar zeker wel het profiel voor. Met deze topbenen kan hij heel ver komen. Maar we moeten nuchter en realistisch blijven. Een medaille of topnotering kan in alle mogelijke scenario’s. Goud? Dan zal de puzzel perfect in elkaar moeten passen. En de koerssituatie moeten meezitten.”

In de tijdrit (28 juli) is een medaille met déze Wout nog waarschijnlijker. 44,2 kilometer en 848 hoogtemeters. Deze winter zat Van Aert in de windtunnel om de positie op zijn tijdritfiets te optimaliseren. Een paar extra procentjes om eind juli topfavoriet Filippo Ganna het vuur aan de schenen te leggen. Belgische hoogleraar Bert Blocken: “Als Wout geen slechte dag heeft, moet hij Ganna aankunnen. Een gouden medaille op de Spelen of een wereldtitel, dat zit er zeker in”, zei hij voor de Tourstart.

Volledig scherm © Photo News

• De WK-tijdrit (19 september) wordt tussen Knokke-Heist en Brugge gereden, 53 dagen na de olympische tijdrit. Eentje van 43,3 kilometer op nagenoeg volledig vlakke wegen.

• Zeven dagen later is er de WK-wegrace (26 september) tussen Antwerpen en Leuven. Een afstand van 267,7 kilometer met in totaal 2.562 hoogtemeters. Een traject met venijnige, korte klimmetjes en doortochten op de kasseien. Een parcours dus voor de typisch klassieke renner. “Het parcours is gemaakt voor Flandriens, renners die de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kunnen winnen”, vertelde Johan Museeuw bij de voorstelling. “Of een Belg zal winnen? Absoluut!”

• “Parijs-Roubaix (3 oktober) zal één van mijn grote doelen zijn in 2021", vertelde Van Aert vorig jaar al. Hij was toen diep ontgoocheld toen de april-editie opgeschoven werd naar een herfsteditie. Parijs-Roubaix is één van zijn lievelingskoersen. Eentje die hij aan het einde van zijn carrière absoluut op het palmares wil. Na de pecheditie van 2019 en de volledige afgelasting in 2020 is Van Aert gebrand op een uitstekend resultaat.

Volledig scherm © BELGA