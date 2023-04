Waar eindigden de favorieten? Ontdek de volledige uitslag van de Brabantse Pijl

Underdogs boven in Brabantse Pijl: Godon wint van Healy na beklijvend sprintje in Overijse

De Brabantse Pijl heeft met Dorian Godon (26) opnieuw een onverwachte winnaar gekregen. De Fransman was na een beklijvende sprintje in Overijse de beste in een sprint met twee. Ben Healy moest vrede nemen met de tweede plaats. De topfavorieten kwamen in de regen nooit echt in het stuk voor: Benoit Cosnefroy won het pelotonsprintje voor de derde.