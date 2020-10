Vuelta haalt opgelucht adem: geen enkele positieve coronatest bij 684 controles

Giro Geoghegan Hart na eindwinst in Giro: “Dit had ik in mijn wildste dromen niet voor mogelijk gehouden”

25 oktober Geen mens die het bij de start in Sicilië had gedacht, maar Tao Geoghegan Hart is wel degelijk de eindwinnaar van deze Giro. De 25-jarige Brit kon het zelf nauwelijks geloven. “Het zal lang duren vooraleer ik besef wat dit betekent.”