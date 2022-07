Vuelta dreigt het zonder grootste sterren te moeten doen, meer kansen voor Evenepoel?

VueltaPogacar haakte gisteren af, Roglic sukkelt met de rug, Vingegaard had nooit de intentie om mee te doen, en Bernal is volop aan het revalideren. De Vuelta dreigt het zonder de grootste sterren te moeten doen. “De koers wordt meer open dan ooit.” Met kansen voor Evenepoel?

Team UAE maakte gisteren het wedstrijdprogramma van Tadej Pogacar bekend. De Vuelta staat daar niet meer op. De Tour heeft veel gevraagd van de Sloveen en nog een keer drie weken labeuren in een grote ronde ziet hij niet zitten. In de plaats rijdt hij straks de GP Plouay, de Canadese GP’s, het WK en de Italiaanse najaarskoersen — dit weekend start hij ook in San Sebastián.

“Een Vuelta met of zonder Pogacar is een groot verschil”, zegt Klaas Lodewyck, ploegleider bij Quick.Step-Alpha Vinyl. “Niet alleen verdwijnt de grootste kandidaat-winnaar, ook de meest aanvallende renner is er dan niet meer bij. Dit gaat de dynamiek van de Vuelta wezenlijk veranderen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

De wedstrijd wordt in ieder geval onvoorspelbaarder. Want zonder uitgesproken favoriet is het niet duidelijk wie de koers in handen gaat nemen en controleren. “Zonder topfavoriet gaan we een veel opener wedstrijd krijgen”, zegt Lodewyck. Met extra kansen voor Remco Evenepoel? Misschien wordt het makkelijker om een rit te winnen. Misschien is een mooi eindklassement haalbaarder.

Lodewyck: “Ik heb nog niet met Remco gesproken, maar natuurlijk weet hij ondertussen dat Pogacar er niet bij is. Alleen: in deze fase van de voorbereiding is hij heel erg op zichzelf gefocust. Het is nog te vroeg om naar de concurrentie te kijken.”

Volledig scherm © Photo News

Nog grote namen onzeker

Staan normaal aan de start: Carapaz, Hindley, Quintana, Landa, Lopez, Mas, Nibali, Froome. Tegenstand genoeg, en toch is het deelnemersveld een beetje onthoofd. Want nog grote namen dreigen te ontbreken. Primoz Roglic, die de voorbije drie edities won, is erg onzeker door een rugblessure — hij zou twee ruggenwervels gebroken hebben bij zijn val in de Tour, maar dat is niet bevestigd.

De voorbije weken werd gefluisterd dat Egan Bernal zou starten in de Vuelta, maar dat lijkt voorbarig. De Colombiaan maakt volgende week mogelijk wel zijn rentree in de Ronde van Burgos. Maar is hij ook klaar voor een koers van drie weken? Eind januari hing zijn carrière nog aan een zijden draadje nadat hij op training tegen een stilstaande bus was gebotst aan het einde van een afdaling. Hij brak daarbij 11 ribben, 2 ruggenwervels, een dijbeen en een knieschijf. Ook zijn longen werden doorboord.

Starten in de Vuelta zou een half mirakel zijn, meedoen voor winst een heel wonder. Maar Bernal droomt wel. “Als ik mag kiezen tussen nog een keer de Tour winnen of mijn eerste Vuelta, dan neem ik het laatste. Want dan ga ik de geschiedenis in als winnaar van alle drie de grote rondes.”

Volledig scherm © Photo News