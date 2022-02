VTM NIEUWS-sportanker Stijn Vlaeminck maakt zijn Gouden Klassiekers-ploeg: “Pogacar kan de Ronde van Vlaanderen winnen”

Geen Wout van Aert in het team van Stijn Vlaeminck, maar dat is een bewuste keuze. “Van Aert is met zijn 38 miljoen een dure vogel en daarom nam ik hem niet op in mijn ploeg”, weet Vlaeminck. De Belgische kampioen ontbreekt dus in zijn ploeg, maar hij heeft wel een plaatsje voor een tweevoudige Tourwinnaar. “Tadej Pogacar is mijn kopman. Vorig jaar was hij de beste in Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije en zag ik hem sterk rondrijden in de Strade Bianche. Dit seizoen staan er met Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, twee Vlaamse voorjaarsklassiekers op zijn programma. Ik denk dat Pogacar zomaar ‘Vlaanderens Mooiste’ kan winnen. Hij is stuurvaardig en kan gewoon alles met een fiets.”

Naast Pogacar mag ook de wereldkampioen in het veld niet ontbreken in zijn ploeg. “Ik was aan het twijfelen tussen Tom Pidcock en Wout van Van Aert. Ik heb hem (Pidcock, red.) een paar keer gesproken op het WK veldrijden in Amerika en je voelt gewoon de gretigheid en de goesting om alles te winnen. Hij is verliefd op de fiets en kan alles gewoon ook zeer goed. Vorig seizoen won hij op verbluffende wijze de Brabantse Pijl en klopt hij Van Aert ei zo na in de Amstel Gold Race. Ik denk dat hij dit jaar een nog grotere zege zal boeken.

Volledig scherm Tom Pidcock maakte vorig seizoen het zegegebaar in de Brabantse Pijl. © BELGA

Landgenoten troef

Onze nationale kampioen koos hij niet, maar verder zijn er heel wat Belgen te bespeuren in het team van Stijn Vlaeminck. “Tiesj Benoot zal profiteren van de sterkte van Jumbo-Visma. Deze ploeg ligt hem veel beter dan Team DSM. Benoot kan zomaar voor de tweede keer de Strade Bianche winnen. Van Aert, Laporte, Van der Sande, Teunissen en Van Hooydonck staan op gelijke voet met Quick.Step-Alpha Vinyl. Dat zal Benoot vleugels geven. Verder koos ik voor Oliver Naesen. Hij heeft een kwakkeljaar achter de rug en dat weet hij zelf ook, maar ik geloof in hem. Hij is verslaafd aan fietsen en trainde te veel. Dylan Teuns is de volgende landgenoot in de rij. Ik verwacht hem vooral in de Ardennenklassiekers. Zijn grote droom is om daar te scoren. Zijn nieuwe trainer, Michele Bartoli, zou hem een extra impuls kunnen geven.”

“Florian Vermeersch is nog jong, maar wat hij gedaan heeft in Parijs-Roubaix was indrukwekkend (Vermeersch werd tweede na Colbrelli, red.). De mensen verwachten nu veel van hem en ik denk hijzelf misschien ook wel. Lotto-Soudal is een gezonde mix tussen ervaring en talent. Ik wou ook zeker en vast Tosh Van der Sande selecteren. Bij Jumbo-Visma is hij gehaald om finales te rijden en Van Aert bij te staan. Hij zal zo ook goede resultaten kunnen rijden. Arjen Livyns vond ik vorig jaar enorm sterk. Hij gaat zijn vel dit jaar opnieuw duur verkopen. Net als Amaury Capiot die dit jaar al mooie resultaten behaalde. Arnaud De Lie is een toptalent. Hij won meteen bij de profs en is amper negentien jaar. In de 'iets mindere’ wedstrijden verwacht ik wel iets van hem.”

Volledig scherm Dylan Teuns. © Photo News

Outsiders

Een renner van Quick.Step-Alpha Vinyl mag natuurlijk niet ontbreken in een voorjaarsploeg, maar Vlaeminck koos niet voor de meest voor de hand liggende naam. “Het is gemakkelijk om Asgreen te nemen, maar ik kies voor Florian Sénéchal. Ik heb het gevoel dat hij veel meer in zijn mars heeft, dan hij tot nu toe laten zien heeft. De Fransman is snel aan de meet en kan me bekoren. Hij is geen veelwinnaar, maar kan zomaar dit jaar die vette vis binnenhalen. Biniam Ghirmay is een man voor de toekomst. Hij wil dit jaar ervaring opdoen. Ik hoop dat hij op zijn top is in 2025 en dat hij dan als eerste Afrikaan ooit wereldkampioen wordt, in Rwanda. Bas Tietema, Jenno Berckmoes en Kamiel Boneau vervolledigen mijn ploeg.” Het verhaal van Bas vind ik schitterend en ik wil hem zo wat onder druk zetten. lacht) Berckmoes en Boneau zijn twee renners van Sport Vlaanderen–Baloise, een ploeg dat ik nauw aan het hart draag.”

Volledig scherm Het team van Stijn Vlaeminck. © HLN

