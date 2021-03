Vrouw Sarah en zoon Georges fier op Van Aert: “Hij keek in de ‘voiture’ en zei: ‘Ik ga hem laten slapen’”

Na zijn knappe winst in Gent-Wevelgem reed Wout van Aert recht in de armen van vrouw Sarah De Bie en zoontje Georges. “Ik kon het eigenlijk niet goed zien, maar iemand anders riep dat Wout won. Hij heeft ‘efkes’ in de ‘voiture’ gekeken en zei: ‘Ik ga hem laten slapen’”, lachte De Bie na de aankomst. “We wisten dat we vrijdag niet moesten komen en vandaag wel. Hij laat er veel voor en ik vind het heel mooi dat Nathan (Van Hooydonck, red.) ook zo'n koers gereden heeft.”

Van Aert is de afgelopen weken vaak weg geweest, was het niet voor een hoogtestage dan wel voor de Italiaanse koersen. Hoe voelt dat voor z'n echtgenote, met een jonge baby in huis? “Het loont dat hij altijd weg is. Het zijn zes heel lange weken geweest, maar dan is het eens zo mooi dat het hier lukt.”