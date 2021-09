Vroeger rivalen, nu vrienden: Armstrong en Ullrich dollen en fietsen samen op Mallorca

Maar liefst vier keer stonden Lance Armstrong en Jan Ullrich samen op het eindpodium van de Ronde van Frankrijk. In 2000, 2001 en 2003 strandde Ullrich telkens in het zog van z'n Amerikaanse concurrent, in 2005 werd de Duitser derde. Armstrong verloor na een dopingschandaal al z'n eindzeges, maar ook Ullrich moest z’n derde plaats van 2005 afgeven wegens z'n betrokkenheid in de zaak-Fuentes.

Terwijl Armstrong in de nasleep van de dopingperikelen verbannen werd uit het wielrennen, geraakte Ullrich van het juiste pad. De Duitser kampte met depressies en verslavingen en kwam enkele keren negatief in het nieuws. Zo mishandelde hij in 2018 in een hotelkamer in Frankfurt-am-Main een prostituee en greep hij een maand later een restaurantmedewerker bij de keel op de luchthaven van Hamburg.