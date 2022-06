Vroege vluchter Vuillermoz legt het peloton in de luren in de Dauphiné, Van Aert is gele trui kwijt: “Zonde”

WielrennenAlexis Vuillermoz (34) heeft de tweede etappe in de Dauphiné gewonnen. De Fransman van TotalEnergies was de snelste van een vluchtersgroep die het peloton net voorbleef. Wout van Aert won enkele tellen later de pelotonsprint, maar moest zijn gele trui afgeven aan Vuillermoz.

Daags na zijn dubbelslag in de openingsrit leek Wout van Aert ook in de tweede etappe dé te kloppen man. Op het menu stond opnieuw een rit met enkele beklimmingen, waardoor een sprint met een uitgedund peloton in de maak leek. Van Aert beleefde voor het overgrote deel van de etappe een probleemloze dag in het geel, terwijl Xandres Vervloesem deel uitmaakte van een vroege vlucht van zes renners.

Vervloesem raapte in het begin van de etappe wat bergpunten op, maar op de langste beklimming van de dag, de Col de Mézilhac, moest onze landgenoot zijn medevluchters laten rijden. Ook voor Dylan Groenewegen ging het daar - net als gisteren - bergop te snel. Opvallend, want in aanloop naar de beklimming had BikeExchange zich nog op kop gezet om de koplopers binnen schot te houden.

Vluchters blijven vooruit

Van Aert en Hayter zagen het graag gebeuren, maar ze moesten ook met een bang hartje toekijken hoe hun ploegmaats alle moeite van de wereld hadden om de vroege aanvallers in te rekenen. Op het laatste klimmetje leek het peloton dan toch terug te keren, maar de vijf voorin hadden hun inspanning perfect ingedeeld en wisten net uit de klauwen van de sprinters te blijven.

In de sprint had Vuillermoz nog het meeste buskruit in de benen. De Fransman van TotalEnergies sloeg een dubbelslag, want hij nam ook de gele trui over van Van Aert. De Belgische kampioen was duidelijk de snelste van de geklopten, maar in tegenstelling tot gisteren bleef hij met lege handen achter. Morgen wacht het peloton de eerste aankomst bergop.

Van Aert: “Mijn sprint was echt goed, jammer dat het voor de zesde plaats was”

“Het is jammer dat ik moest sprinten voor de zesde plaats”, aldus Van Aert na de aankomst. “Op die laatste klim lag het tempo erg hoog”, deed Van Aert uit de doeken bij ASO na afloop, “we namen op korte tijd een minuut terug, misschien wel twee, dus ik had er alle vertrouwen in dat we de ontsnapping zouden terughalen. Maar ik denk dat iedereen een beetje verbaasd was hoe snel het laatste deel van die rit was. Er lagen nog twee kleine hellingen, maar voor de rest ging het vooral in dalende lijn naar de finish en we maakten geen tijd meer goed. De kopgroep heeft het slim gespeeld, dus petje af voor hen.”

Van Aert is nu leider af, wel draagt hij nog de groene trui. “Groen is een mooie kleur en hopelijk kan ik die trui de komende weken nog vaker dragen, maar op dit moment ben ik teleurgesteld. Mijn sprint was echt goed, dus het is jammer dat het voor de zesde plaats was, in plaats van voor de overwinning. Als team hebben we alles geprobeerd, maar de vluchters waren slimmer vandaag.”

