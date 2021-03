Vroege vluchter Robeet wint aantrekkelijke editie van Nokere Koerse

Na een jaartje afwezigheid door de coronacrisis stond Nokere Koerse in 2021 weer op de wielerkalender. Met op papier het beste deelnemersveld ooit, want maar liefst dertien WorldTour-teams tekenden present - een record. Grootste naam aan de start was zonder twijfel Mark Cavendish, die een nieuwe kans kreeg op z’n eerste zege voor Deceuninck-Quick.Step sinds z’n terugkeer. Ook Jasper Philipsen en Sep Vanmarcke wilden maar al te graag winnen op Nokereberg.

Waar Nokere Koerse vaak de kroniek van een aangekondigde massasprint is, was dat dit jaar wel even anders. De wind, regen en kasseien maakten de koers een ware uitputtingsslag. De wedstrijd werd grotendeels gekleurd door een kopgroep van acht met daarbij vier Belgen: Sébastien Grignard, Ludovic Robeet, Ward Vanhoof en Aaron Van Poucke. Die vroege vlucht kwam niet zonder slag of stoot tot stand, want het openingsuur werd afgewerkt aan een rotvaart.

Op 35 kilometer van het einde opende Jasper Philipsen de finale met een versnelling op de kasseien. Sep Vanmarcke nam de handschoen op. Mark Cavendish kwam even in de problemen, maar kwam later weer aansluiten. Met een uitgedund peloton doken we de laatste lokale ronde in. Damien Gaudin en Robeet toonden zich in de finale de sterksten van de vluchters. In het peloton dropte Vanmarcke een bommetje, maar onze landgenoot geraakte niet weg. Mark Cavendish zag z’n kansen in rook opgaan na een val op de kasseien.

Robeet en Gaudin hadden duidelijk nog wat over na hun lange onderneming en zetten het peloton in hun hemd. De twee mochten onder elkaar uitvechten wie Nokere Koerse won, maar tot een sprint op Nokereberg kwam het niet. Robeet gooide Gaudin met een ultieme aanval overboord en hield stand. De Belg van Bingoal-WB boekte de mooiste zege uit z’n carrière.

