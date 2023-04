Vroege vlucht houdt stand in afsluitende rit Tour of The Alps: Carr wint met solo, Hart steekt eindzege op zak

In de afsluitende vijfde etappe in de Tour of The Alps soleerde vroege vluchter Simon Carr (EF-Easypost) naar de winst. De ex-karter haalde het voor zijn ploegmaat Georg Steinhauser en Matteo Fabbro (Bora-Hansgrohe). Tao Geoghegan Hart kwam nooit in gevaar en kroonde zich tot eindwinnaar.

In de vijfde en laatste rit van 144,5 kilometer kregen de vluchters opnieuw hun vrijgeleide. Een ruime kopgroep kreeg tot vier minuten cadeau en vocht het onderling uit.

Simon Carr (EF) zat gisteren ook in de vlucht van de dag, maar miste de punch om mee te strijden voor de dagzege. De 24-jarige Brit aasde vandaag op revanche en vond vooraan de aansluiting.

Het was wachten op een eerste prik tot aan de voet van de Mühlbach (7,8km aan een hellingsgraad van 8,2%). Diezelfde Carr greep zijn kans en pakte uit met een snedige cartouche. Alle vluchters pasten, Carr soleerde verder naar de top.

Volledig scherm Simon Carr gaat er alleen van door. © Twitter Tour of The Alps

Even leek de hevige regenval roet in het in het eten te gooien tijdens de afdaling, maar Carr toonde als ex-mountainbiker zijn stuurmanskunst en behield zijn voorsprong. De Brit van EF-Easypost balde de vuisten en behaalde de tweede en mooiste overwinning in zijn carrière.

Hugh Carty (EF) en Jack Haig (Bahrain-Victorious), tweede en derde in de stand, maakten het Geoghegan Hart nooit echt lastig. Team Ineos bleef ijzig kalm en reageerde op elke prik in een uitgedund peloton. De ex-Girowinnaar schreef de Tour of The Alps als eindwinnaar op zijn naam, als opvolger van Romain Bardet (2022).

De 28-jarige klimmer toont met deze drie ritzeges en eindwinst dat hij in topvorm is in aanloop naar de Giro. Kan de Brit zijn kunstje uit 2020 overdoen, of begeleidt hij zijn kopman Geraint Thomas naar de eindwinst in Italië?

