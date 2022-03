Vriesweer verwacht voor Ronde, op naar heroïsche koers zoals in 1985? “Zolang het droogt blijft, valt de koude wel mee”

Gent-Wevelgem Onze chef wielrennen ziet Girmay geschiede­nis schrijven: “Hij won half op talent, half op heimwee”

Het discours over de mondialisering van het wielrennen raakte stilaan een beetje bestoft. Maar dan wint Biniam Girmay Gent-Wevelgem. Biniam Girmay is een 21-jarige profwielrenner uit Eritrea. Hij is de eerste coureur uit Afrika die een klassieker wint en dat is historisch, schrijft onze chef wielrennen Marc Ghyselinck. “Hij is een blijver.”

27 maart