Vrienden zullen Peter Sagan en Van Aert wellicht nooit worden: “Wout is een grote coureur, maar hij stelt me op persoonlijk vlak teleur”

WielrennenDe plooien tussen Peter Sagan (32) en Wout van Aert (28) zijn nog lang niet gladgestreken. De Slovaak kwam in ‘La Gazzetta dello Sport nog eens terug op hun aanvaring(en) in de Tour. “Ik heb nog altijd geen excuses gehad.”

KIJK. Sagan reageerde boos op Van Aert na de derde rit van de Tour

Het einde van het jaar nadert en dan is het tijd om eens vooruit- en terug te blikken. Peter Sagan doet dat vandaag in de Italiaanse krant ‘La Gazzetta dello Sport’. De drievoudige wereldkampioen won dit seizoen met het nationaal kampioenschap op de weg in Slovakije en een rit in de Ronde van Zwitserland ‘maar’ twee koersen. Hij blijft zo wel de enige actieve renner die tien jaar op rij een koers wist te winnen op WorldTour-niveau.

Dat Sagan niet zijn beste jaar achter de rug heeft, ontkent hij niet. Op de vraag of hij ooit nog op zijn beste niveau terugkeert, reageerde hij dan weer ietwat gepikeerd. “Ik hou niet van dat soort vragen. Ik doe gewoon mijn best om competitief te zijn op het allerhoogste niveau. Als ik er niet meer in zou geloven, zou ik het ook niet meer doen. Het klopt dat ik drie keer besmet raakte met het coronavirus, maar ik wil daar geen excuus van maken.”

Een van zijn coronabesmettingen kwam net voor de Tour, ook daar wil het al drie jaar niet echt meer lukken voor Sagan. Vierde plaatsen in Carcasonne en Sonderborg waren zijn beste resultaten, al zat er in Denemarken misschien meer in. In de sprint in Sonderborg - die Dylan Groenewegen won - deed gele trui Van Aert (2de) de deur professioneel dicht. Sagan wees onze landgenoot met de vinger.

Volledig scherm Peter Sagan. © Photo News

De twee hebben een geschiedenis. In de Tour van 2020 liep het ook al een keer mis, toen gebeurde ongeveer het omgekeerde. Sagan zette Van Aert in de tang en werd teruggezet in de daguitslag. Van Aert reageerde toen met een middenvinger. “Ik zat helemaal aan de koord. Ik zei ‘jongen, wat doe je nu?’ Vervolgens begon hij me uit te schelden en schold ik hem ook uit. Daarna was ‘m weg.”

De akkefietjes zijn zoveel jaren en maanden later nog altijd niet bijgelegd. “Van Aert is een grote coureur en een kampioen, maar hij beledigde me in de Tour”, vertelde Sagan vandaag nog in ‘La Gazzetta dello Sport’ toen naar zijn relatie met Van Aert werd gevraagd. “Hij heeft zich nog altijd niet verontschuldigd. Hij stelt me op persoonlijk vlak teleur. Ik wacht tot hij op mij komt afgestapt, ik zal zelf niet de eerste stap zetten. Hij weet wel waarom.”

“Het is moeilijk om over een band te praten, want we hebben amper contact met elkaar”, vertelde Van Aert er zelf over na de bewuste vierde rit in de Tour van dit jaar. “Met sommige renners in het peloton praat je nu eenmaal vaker dan met andere. Ik kan enkel zeggen dat ik heel veel respect voor Peter heb. Hij is een ongelofelijk sterke renner. Toen ik nog een kleine jongen was, heb ik enorm genoten van de showtjes die hij opvoerde.”

KIJK. Ook in de elfde rit van de Tour in 2020 kregen Sagan en Van Aert het aan de stok met elkaar