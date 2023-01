Vriend vond overleden wielrenner Westra aan hek en probeerde hem nog te reanimeren: “Hij straalde juist weer vreugde uit”

Afgelopen zondag werd het droeve nieuws bekend gemaakt dat ex-renner Lieuwe Westra op 40-jarige leeftijd overleden is. Het Nederlandse NH Nieuws zocht Westra’s vriend Eelke Winkel op. Winkel is de persoon die het lichaam van Westra aantrof. Hij vond zijn vriend op de grond tegen een hek. “Ik heb nog water in zijn gezicht gegooid, de hulpdiensten gebeld, hem als een malle proberen reanimeren... Maar het mocht niet meer baten.”

Winkel zegt begrepen te hebben dat Westra is overleden aan een hartfalen. Van zelfdoding was dus geen sprake, hoewel dat hier en daar gesuggereerd werd. “Terwijl het lichaam nog niet eens vrijgegeven was. Dat vond ik wel heftig.” Die suggesties werden gevoed door het feit dat de Nederlander, die tijdens zijn carrière onder meer ritten in Parijs-Nice en de Dauphiné won en in 2014 een belangrijke knecht was voor Tourwinnaar Vincenzo Nibali, al langer kampte met depressies.

Zo leerde Winkel Westra ook kennen, ongeveer een jaar geleden. “Hij was net gescheiden en kwam terug uit Spanje.” Daar runde Westra samen met zijn toenmalige echtgenote Ingrid Kimber een fietshotel in Calpe. Toen het huwelijk op de klippen liep, keerde hij terug naar Nederland. En ontmoette hij Winkel. “Ik zag een gebroken jongen, hij was behoorlijk in de war. We namen hem op sleeptouw, zodat hij weer even een beetje mens kon worden. En eigenlijk is hij altijd gebleven.”

Slapen op matje in garage

Op de plaats waar Westra aangetroffen werd, bevindt zich een garage waar hij samen met Winkel kluste. Daar zag zijn biograaf Thomas Sijtsma hem voor het laatst in september. Sijtsma zocht Westra op “na verontrustende berichten van vrienden en familie”. Het beeld dat hij schetst, is schrijnend. “Het matje waar Westra die nacht op had geslapen, lag nog op de grond. Een deken voor de kou lag er naast. Het was een treurig aangezicht. Beestachtig. De voormalig prof was alles kwijt. Buiten de korte broek en het besmeurde shirt dat hij droeg, bezat hij niks meer. Zijn haar zat wild, zijn ogen bewogen vluchtig door de ruimte. Wat hij nog met zijn toekomst wilde, wist hij niet. Leven van dag tot dag, met drugs en alcohol als brandstof.”

Maar volgens Winkel ging het de laatste maanden weer beter met Westra. Samen maakten ze zelfs plannen om jongeren met mentale problemen te helpen. Afgelopen vrijdag, een dag voor zijn overlijden, schreef Westra zich nog in bij de Kamer van Koophandel. “Het ging juist weer goed met hem. Die jongen zag weer dingen om voor te gaan. Hij straalde weer vreugde uit. En dan ineens, ‘poef’. Het had nooit zo mogen eindigen. Verschrikkelijk.”

KIJK. Wie was ex-profwielrenner Lieuwe Westra?



