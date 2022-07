Vreemd moment: Küng grijpt EF-renner Guerreiro vast bij helm, akkefietje levert Zwitser boete op

De aandachtige kijker was het misschien opgevallen. Op 36 kilometer van de finish kregen Stefan Küng en Ruben Guerreiro het plots aan de stok (te zien op de beelden, aan de rechterkant van het peloton). Tijdens een nerveus moment in de tweede rit maakte de Portugees een manoeuvre, waardoor Küng even moest uitwijken en zijn plaats verloor. Guerreiro riep vervolgens iets naar de Zwitser, die op zijn beurt de roze helm van zijn collega vastgreep. Een akkefietje dat Küng dus een boete en strafpunten opleverde, Guerreiro kwam ervan af zonder sanctie. Voor die laatste was het overigens niet de eerste keer dat hij een aanvaring had met een andere renner. Zo maakte hij in de Giro van vorig jaar ook ruzie met Andrea Pasqualon. Later in de rit van gisteren geraakte Guerreiro betrokken bij een zware valpartij, met schaafwonden tot gevolg (zie foto). Küng, die twee weken geleden nog papa werd van een zoontje Noé, kent ook geen fantastische Tourstart. In de openingstijdrit eindigde hij pas als veertiende.