“Vreemd dat de UCI dit heeft goedgekeurd”: Schelling juicht na verraderlijke sprint in Ronde van het Baskenland

Schelling kritisch: “Deze finale was véél te gevaarlijk”

De tweede etappe van de Ronde van het Baskenland eindigde met een groepssprint na een vijf kilometer lange afdaling. Het zorgde na afloop voor veel kritiek, zelfs van ritwinnaar en nieuwe leider Ide Schelling. “Om eerlijk te zijn: het is een beetje vreemd dat de UCI deze finale heeft goedgekeurd”, vertelde de Nederlander in zijn flashreactie. “In mijn opinie was ze véél te gevaarlijk. Een heel peloton in een afdaling sturen zoals ze hier hebben gedaan, dat is vragen om problemen. En dat bleek ook uit de valpartijen (onder meer de Spanjaard Marc Soler, die zijn duim brak, red.). Dit was niet goed. De meeste ploegen hadden geen sprint verwacht, geloof ik, maar ik had dit zien aankomen. De laatste klim was gemakkelijk.”