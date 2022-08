Vraagtekens achter het WK op de weg van Lotte Kopecky?

Vuelta Evenepoel begint sterk aan de Vuelta, maar Jum­bo-Vis­ma is andermaal een maatje te groot voor de rest

Jumbo-Visma heeft de puntjes meteen op de i gezet in de Ronde van Spanje. De formatie van kopman en titelverdediger Primoz Roglic was in de openingstijdrit op eigen bodem een klasse te sterk voor de rest. Remco Evenepoel eindigde met z'n Quick.Step-ploegmaats als derde. Robert Gesink is de eerste leider.

19 augustus