Vorige week zijn eerste sprintklassieker, nu ook nieuw contract voor Gerben Thijssen

Gerben Thijssen (24) en Intermarché-Circus-Wanty verbinden hun lot aan elkaar tot eind 2025. Het ijzer smeden wanneer het heet is, want met de Bredene Koksijde Classic heeft Thijssen net zijn eerste sprintklassieker binnen.

Hij gold al langer als één van de Belgische sprinttalenten om in de gaten te houden en nu zou 2023 wel eens het jaar van de doorbraak kunnen worden voor Gerben Thijssen. De Limburger won afgelopen week in Koksijde, morgen doet hij een gooi naar nieuw succes in Brugge-De Panne.

Met tussendoor dus positief nieuws, want Intermarché-Circus-Wanty verlengde al het contract van de Limburger. “Ik tekende al na de Tour Down Under”, vertelt Thijssen aan onze redactie. “Ik hou van zekerheden in het leven. Mocht het dit jaar tegengevallen zijn, dan was ik bij deze toch zeker van een contract.”

Voor Thijssen was het een stimulans om zo goed het Vlaamse voorjaar in te gaan. “Ik had een aflopende verbintenis dit jaar. Er zouden zeker aanbiedingen gekomen zijn, maar ik ben hier van een onzekere renner naar een zekere coureur geëvolueerd. We kwamen tot een mooie deal.”

Thijssen tekende bij Intermarché-Circus-Wanty bij tot eind 2024. “De ploeg heeft veel vertrouwen in mij. Dat is belangrijk en het levert ook resultaten op. Mijn focus blijft de komende jaren ook op de weg liggen, Parijs 2024 op de piste is niet meteen een doel”, aldus Thijssen.

