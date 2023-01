Voormalig wielrenner Lieuwe Westra (40) overleden: “Hij vocht de laatste jaren met zichzelf en verloor”

Wielrennen Thomas De Gendt beant­woordt vragen van zijn volgers op Twitter: “Neen, ik ken geen enkele homoseksue­le renner”

Thomas De Gendt (36) vertrekt morgen met Lotto Dstny op trainingskamp naar Spanje. Om de tijd te doden organiseerde hij een grote Q&A op Twitter. Fans mochten onze landgenoot vragen wat ze maar wilden. Heeft De Gendt bijvoorbeeld weet van homoseksuele renners in het peloton? En wat is de zotste koersprestatie die hij live zag? Een bloemlezing in vraag en antwoord.

8 januari