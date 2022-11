Voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins zit diep in de schulden, ex-vrouw wil deel van de koek

“Wiggo”. Een mens gebruikt die term niet zomaar. De merknaam is net als “Bradley Wiggins” en “Wiggins” onderdeel van Wiggins Rights Limited. Het is één van de twee bedrijven die de Britse Tourwinnaar van 2012 in de loop der jaren stichtte om zijn financiën van zijn professionele activiteiten te beheren. Podcasts, acte de présences, fietskledinglijnen: allemaal vallen ze onder Wiggins Rights Limited. Dat bedrijf - dat in 2020 failliet ging - heeft volgens Cycling Weekly nu nog zo'n 745.000 euro aan schulden openstaan. Een bedrag dat zelfs nog kan oplopen tot 1,15 miljoen euro, maar dat betwist de voormalig werelduurrecordhouder voorlopig.

De tweede onderneming - New Team Cycling Limited - is Wiggins’ eigen team dat hij in 2015 oprichtte. Herinner u zich nog hoe bijvoorbeeld Tom Pidcock voor de ploeg uitkwam voor zijn periode bij Ineos-Grenadiers. Wel, ook New Team Cycling Limited ging in 2020 in vereffening. De ploeg bestaat niet meer en heeft op dit moment ook nog 670.000 euro aan schulden openstaan. Samen met de minstens 745.000 euro aan schulden voor Wiggins Rights Limited komt dat op een totale schuldenberg van ruim 1,4 miljoen euro.

Volledig scherm Bradley Wiggins. © Gregory Van Gansen - Photonews

In totaal zouden zich 14 schuldeisers sinds 2020 gemeld hebben. Wiggins valt momenteel onder Individual Voluntary Arrangement (IVA), dat is een regeling die in Groot-Brittannië getroffen wordt om schulden bij faillissementen te regelen. Wiggins verkocht zo bijvoorbeeld al een stuk eigendom ter waarde van 687.000 euro. Ook fietsen en motoren van New Team Cycling Limited komen in aanmerking, maar... die zijn volgens Wiggins gestolen en onderwerp van politieonderzoek.

Publiekelijk heeft de ex-Tourwinnaar nog niet over zijn financiële situatie gesproken. Eén van de grootste schuldeisers zou bovendien 101 Ride Limited zijn. Dat bedrijf claimt de helft van het totale bedrag en staat op naam van Catherine Wiggins, vanwie Bradley in 2020 scheidde. Zij was mede-eigenares van Wiggins Rights Limited en wil ook haar stuk van de taart. Een derde van de schulden - 365.000 euro - hoort de Britse staat toe. Als Wiggins zijn schulden niet terugbetaalt of weerlegt, dan volgt mogelijk een rechtszaak. Volgens tabloid ‘The Sun’ had de ex-Tourwinnaar eind vorig jaar een totaal vermogen van 15 miljoen euro.

Volledig scherm Bradley Wiggins met z'n zoon Ben. © Photo News