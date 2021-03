Voormalig Team Sky-arts Freeman schuldig bevonden aan dopinginbreuken

Wielrennen ‘The Wolfpack’ ook in Pa­rijs-Ni­ce aan het feest: Sam Bennett snelt naar winst in vijfde etappe

11 maart Enkele minuten nadat Julian Alaphilippe won in de Tirreno, schoot ook Sam Bennett in Parijs-Nice raak voor Deceuninck-Quick.Step. De Ier was in een massaspurt sneller dan Bouhanni en Ackermann.