Voorjaarsrevelatie en Jumbo-aanwinst Jorgenson geeft inzicht in zijn ‘grote stap voorwaarts’: “Elke cent van mijn salaris uitgegeven om beter te worden”

Een 23-jarige renner van Movistar post iets op sociale media. Op zich niets bijzonders, maar niet deze keer. Matteo Jorgenson reeg dit voorjaar de ereplaatsen aan elkaar, werd vorige week nog tweede in de Ronde van Romandië en dat heeft hem bloed, zweet en tranen gekost. Dat vertelde hij in een openhartig draadje op Twitter. “Dit was mijn beste voorjaar ooit, maar mensen vragen me constant hoe ik zo’n stap kon zetten.”

In een uitgebreide post op Twitter verklaarde de 23-jarige Jorgenson waarom hij dit seizoen zo'n grote stappen heeft gezet. De jonge Amerikaan werd prof in 2020, maar heeft wat tijd nodig gehad om de overstap te verteren. Een leerproces noemt hij het zelf. “Wat ik van de voorbije periode heb onthouden is dat zolang je consistent presteert en de eenvoudige dingen goed doet, het je lichaam vooruit zal stuwen. Ongeacht je goede of slechte wedstrijden rijdt. De afgelopen vier jaar heb ik vaak erg afgezien, ging ik mentaal en fysiek diep en dat was misschien wel het belangrijkste wat ik gedaan heb. Maar nog belangrijker: ik rustte telkens goed uit tot ik er weer bovenop was."

Jorgenson verklaart zich nader: “Ieder seizoen doorliep ik dezelfde cyclus. In 2021 ging ik extreem diep tijdens de lente, waardoor ik een verschrikkelijk slechte Giro reed. Ik kwam elke dag binnen met de laatste renners en haalde maar net de finish. In 2022 reed ik wel een goeie Ronde van Frankrijk, maar het duurde tot in december voor ik daarvan hersteld was. De Tour gaf me het vertrouwen dat ik dichtbij het niveau van de beteren was. Dus voor 2023 stelde ik enkele grote doelen. Best uitdagend, want ik wou zowel in de klassiekers als in de rittenkoersen presteren.”

Volledig scherm Matteo Jorgenson (rechts) naast eindwinnaar Adam Yates op het podium van de Ronde van Romandië © AFP

Met resultaat: Jorgenson werd vorige week nog knap tweede in de Ronde van Romandië op 19 seconden van de Brit Adam Yates. De Amerikaan zette op de voorlaatste dag ook de tijdrit naar zijn hand, waarbij hij alle klassementsmannen het nakijken gaf. Eerder dit jaar werd hij ook al vierde in de E3 Harelbeke en negende in de Ronde van Vlaanderen.

Er is nog een reden waarom hij dit seizoen helemaal uit de verf komt. “Ik heb tot nu toe elke cent van mijn salaris uitgegeven om mijn prestaties te verbeteren. Individuele stages, tijdritmateriaal, voeding, massage, motorpacing... De combinatie van al die dingen maakte van mij een betere renner”, aldus de tijdritspecialist.

Jorgenson deed zware opofferingen voor zijn sport. “In januari bracht ik bijna de hele maand alleen door in een hoogtehotel. Ik huurde ook een voedingsdeskundige in en heb elke gram voedsel die ik sinds december heb gegeten gewogen en geregistreerd om er zeker van te zijn dat ik altijd op wedstrijdgewicht ben en voldoende energie heb.”

Volledig scherm Patxi Vila © Twitter

Jorgenson sloot af door iedereen in zijn entourage uitgebreid te bedanken, niet in het minst zijn coach Patxi Vila, een Spaanse ex-renner en ploegleider bij Movistar. “Hij verkleinde de afstand tussen racen en herstel op een manier die ik nog nooit eerder had meegemaakt. Zijn vermogen om mijn lichaam soms explosiever te maken, en dan weer efficiënter, was ronduit indrukwekkend. Ook hoe hij omging met mijn voortdurende spraakberichten en data-analyses, is een prestatie op zich.”

Jorgenson bedankte verder nog zijn team Movistar en blikt al vooruit naar de rest van het seizoen. De Amerikaan mikt op een mooie zomer in de Tour en mogelijk het WK. Volgend jaar wordt hij ploegmaat van Wout van Aert bij Jumbo-Visma. Wellicht is het dan ook gedaan met individuele hoogtestages uit eigen zak.

