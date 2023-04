Voorjaarsploeg van Jumbo-Visma wordt nog straffer: Van Aert krijgt Matteo Jorgenson, vierde in Harelbeke, als ploegmaat

Met vijf zeges op zeven kasseiklassiers was Jumbo-Visma dit voorjaar al de dominante factor op de kasseien. De voorjaarsploeg van 2024 belooft nog straffer te worden, want Matteo Jorgenson (23) staat op het punt om een contract te tekenen bij de ploeg van Wout van Aert. De Amerikaan werd vierde in E3 Harelbeke en negende in de Ronde van Vlaanderen.

Wout van Aert, Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Nathan Van Hooydonck, Jan Tratnik en Matteo Jorgenson. Zonder blessures of pech kan Jumbo-Visma volgend jaar dit zevental aan de start brengen van de Ronde van Vlaanderen.

Volgens onze informatie staat Jorgenson immers op het punt om een meerjarig contract te ondertekenen bij Jumbo-Visma. De deal met de 23-jarige Amerikaan van Movistar zou rond zijn, maar de Nederlandse ploeg mag/wil het nieuws niet bevestigen. Transfers mogen immers pas aankondigd worden vanaf 1 augustus - zo staat zwart op wit in het UCI-reglement.

Merijn Zeeman heeft wel al laten doorschemeren dat hij de ploeg nog wou versterken. “In 2020 verloren we de Tour op een dramatische manier, toen zijn we daar een paar dagen doodziek van geweest om nadien met een nog grotere motivatie aan de slag te gaan zodat ons doel wel kon lukken. We zijn daar vorig jaar in geslaagd. Hetzelfde geldt voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ook al wonnen we die koersen in 2023 niet, onze motivatie om de Ronde en Parijs-Roubaix in 2024, 2025 of 2026 te winnen is alleen maar groter geworden. We zijn bezig om de klassieke ploeg nog te versterken, naast kopmannen Van Aert, Van Baarle, Laporte, Benoot en reken daar stilaan ook maar Nathan Van Hooydonck bij”, aldus Zeeman na afloop van Parijs-Roubaix.

Volledig scherm Matteo Jorgenson. © Getty Images

Met de contractverlenging van Laporte en het aantrekken van Jorgenson lijkt Zeeman in zijn opzet geslaagd. Jorgenson was hot op de transfermarkt na zijn vierde plaats in Harelbeke en de negende plaats in de Ronde van Vlaanderen. Bovendien heeft hij een zeer interessant profiel. Hij is veelzijdig. Gisteren was hij tweede in de tijdrit van de Ronde van Romandië en hij rijdt ook prima bergop. Hij won dit jaar de Ronde van Oman en eindigde achtste in Parijs-Nice. Na het voorjaar kan Jorgenson dus ingezet worden in het ronde-werk. Vorig jaar eindigde hij al knap twintigste in zijn eerste Tour, ondanks hij een dienende rol vervulde voor Enric Mas.

Ook Ineos-Grenadiers, Team UAE, Trek-Segafredo en Soudal Quick-Step maakten de voorbije weken jacht op Jorgenson. De Amerikaan zit in het kransje van Pavel Sivakov, Tao Geoghegan Hart en Laurens De Plus: goeie klimknechten wiens contract na 2023 afloopt en waar dus elke ploeg met een rondekopman een bod op doet. Remco Evenepoel had er Jorgenson graag bij gehad, maar Patrick Lefevere vist achter het net.

Jorgenson is niet goedkoop en het nieuwe driejarige contract van Laporte was ook al een flinke verbetering van zijn vorige verbintenis. Geraakt het geld van Jumbo-Visma dan nooit op? Zeker omdat de ploeg vanaf 2025 niet meer volledig zal kunnen rekenen op de centen van de huidige hoofdsponsor Jumbo. De waarheid is dat er elf renners bij Jumbo-Visma einde contract zijn. Rohan Dennis stopt na dit seizoen en maakt dus budget vrij. Ook wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss is einde contract en zou andere oorden opzoeken om meer voor eigen rekening te kunnen rijden. Het riante contract van Steven Kruijswijk loopt eveneens af. Bij die elf vrije renners hoort ook onze landgenoot Tosh Van Der Sande en zijn sprintkopman Olav Kooij. De jonge Nederlandse sprinter werd de voorbije dagen gespot in Monaco op zoek naar een appartement. Ook hij is grof wild.

Volledig scherm Matteo Jorgenson. © AFP