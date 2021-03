Voorbereiding Van der Poel verloopt niet vlekkeloos na stuurbreuk: “We willen zeker zijn dat niemand gewond raakt, tot we weten wat er gebeurde”

WielrennenOmdat dinsdag in de GP Samyn zijn stuur in twee stukken brak, moet Mathieu van der Poel morgen in de Strade Bianche noodgedwongen starten met een andere fiets. Constructeur Canyon onderzoekt of er een veiligheidsprobleem is met haar gloednieuwe modellen Aeroad CF SLX en Aeroad CFR. Is het een groot probleem dat de Nederlendse kampioen plots naar een vorige fiets moet teruggrijpen?