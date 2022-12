“Vooral zaak om Primoz op tijdritniveau van Remco te krijgen”: Roglic gaat in Giro concurrentie aan met Evenepoel, Vingegaard absolute kopman in Tour

Roglic. Het hoge woord was er dan al even uit: de Sloveen rijdt in 2023 de Giro. De olympisch kampioen tijdrijden - door familiale omstandigheden afwezig in Amsterdam - neemt het daarin op tegen Remco Evenepoel en Geraint Thomas. “Het was een natuurlijke keuze”, verduidelijkt Zeeman de beslissing. “Als je het vorige seizoen evalueert, dan kun je zeggen dat de Tour super was. Het voorjaar was goed, maar in de Giro waren we nergens. Dat wilden we aanpakken, want ook dat is een hele grote wedstrijd op de kalender. De beslissing om Roglic daar uit te spelen is in onderling overleg gebeurd. Hij had de Giro zelf al in z’n hoofd. In de derde week gaat de Ronde van Italië de Sloveense grens opzoeken. En Primoz heeft er unfinished business na zijn derde plaats in 2019.”