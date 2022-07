“Voor mijn overleden broer”: Canadees Houle boekt de mooiste zege uit zijn carrière, Pogacar geraakt opnieuw niet van onwrikbare Vingegaard af

Tour de FranceHugo Houle (31) heeft de zestiende etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. De Canadees was in de eerste Pyreneeënrit de beste van een omvangrijke vroege vlucht. Een eerbetoon van formaat aan zijn overleden broer, die tien jaar geleden werd doodgereden door een dronken bestuurder. In de strijd om het geel deed Tadej Pogacar meerdere pogingen om leider Jonas Vingegaard te kraken, maar de Deen kwam op geen enkel moment in de problemen.

Na de derde en laatste rustdag van gisteren werd vandaag de laatste rechte lijn van de Ronde van Frankrijk ingezet. Op het menu stond een eerste etappe in de Pyreneeën, met in de finale de beklimmingen van de Port de Lers en de steile Mur de Péguère. Het was dan ook niet de vraag of, maar wel wanneer Pogacar gele trui Vingegaard op de rooster zou leggen. “We moeten ervan uitgaan dat Pogacar elke dag kan aanvallen”, was Wout van Aert voor de start al op zijn hoede.

De batterijen van Van Aert zelf waren na de rustdag duidelijk alweer opgeladen, want hij roerde zich opnieuw in het wedstrijdbegin. Samen met onder meer ploegmaat Van Hooydonck, landgenoten Teuns, Wellens en Gilbert en toppers als Vlasov, Caruso en Woods maakte hij deel uit van een omvangrijke kopgroep van meer dan twintig renners. Ondanks de aanwezigheid van Van Aert en Van Hooydonck moest Jumbo-Visma ook in het peloton aan de bak, want Vlasov stond vanochtend op ‘slechts’ 10 minuten van Vingegaard.

Volledig scherm Van Aert in de vroege vlucht. © Photo News

Pogacar probeert het bergop én bergaf

Van Aert werd aan de tussensprint nog ietwat ongebruikelijk verrast door de Nederlander Eekhoff, maar op de Port de Lers toonde onze landgenoot alweer in verbluffende doen te verkeren. Samen met zes anderen behoorde hij tot de beste klimmers in de kopgroep. Mooi, maar hét spektakel was evenwel enkele minuten dieper te beleven. Pogacar trok al op meer dan 50 kilometer van het einde ten aanval, Vingegaard reageerde gepast. Dat deed de Deen bergop ook een tweede keer, waarop Pogacar het maar eens bergaf probeerde. Gelukkig voor de gevoelige kijker trok de Sloveen zijn kamikazepoging niet lang door.

Het moest dan maar gebeuren op de loodzware Mur de Péguère, met een stuk van meer dan 3 kilometer aan bijzonder hoge stijgingspercentages. Majka leek de rode loper uit te rollen voor Pogacar, maar die werd de adem afgesneden door een beresterke Kuss. De Amerikaan zorgde er met zijn hoge tempo voor dat kopman Vingegaard op de Péguère niet meer aangevallen werd. Broederlijk samen doken de klassementsmannen de afdaling richting de aankomst in Foix in.

Volledig scherm Kuss, Vingegaard, Pogacar en Quintana waren de beste der klassementsmannen op de Mur de Péguère. © AFP

Ritwinst voor Houle

In die afdaling kwamen Vingegaard en co ook weer terug op Van Aert, die zich op de Péguère niet kon, mocht of wilde roeren in de strijd om de dagzege. Die werd een prooi voor de Canadees Houle, die met een knappe solo na twee nationale titels tegen de klok pas zijn derde profzege boekte. Tien jaar nadat zijn broer werd doodgereden door een dronken bestuurder maakte hij bovendien z'n levensdroom waar. Ook dát is de koers.

Een zestal minuten na Houle kwamen Pogacar, Vingegaard en de andere favorieten wiel aan wiel over de finish. Behalve Bardet dan - de Fransman verloor vandaag meer dan 3 minuten en mag z'n podiumdroom opbergen. Vingegaard is dan weer weer een dagje dichter bij de eindzege, Pogacar heeft de komende dagen nog heel wat werk op de plank. Morgen volgt al een nieuwe kans, met onderweg drie beklimmingen én een slotklim richting Peyragudes. Tovert ‘Pogi’ nog een wit konijn uit de hoge hoed?

Houle: “Dit is voor mijn broer” Na de mooiste zege uit zijn carrière kon Houle zijn emoties maar moeilijk verkroppen. “Deze overwinning is voor mijn broer, die tien jaar geleden stierf. Ik heb sindsdien tien jaar gewerkt om dit te bereiken. Het is ongelooflijk, ik weet niet wat te zeggen. Ik ben zo blij.” “Dit is het grootste moment uit mijn carrière", vertelde Houle ook nog. “Ik win bijna nooit, dus dit is een goeie plaats om mijn eerste zege buiten het tijdrijden te pakken. Bij mijn aanval wilde ik eigenlijk tempo maken voor Woods, maar ze lieten me gaan. Vanaf dan ging ik voluit. Ik zag enorm af op het steile gedeelte van de Mur de Péguère, maar ik wist dat het kon lukken als ik met een halve minuut voorsprong boven kwam.”

Volledig scherm Ritwinnaar Houle. © AFP

