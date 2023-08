“Voor elke handtekening en foto doneer ik 10 euro”: Tadej Pogacar springt in bres voor slachtoffers van noodweer in Slovenië

Tot wel 7 (!) maaltijden per dag en niet te veel trainen: zo stomen Van Aert en Evenepoel zich klaar voor WK-tijd­rit

Het zwaarste WK in vele jaren, maar de hoofdrolspelers moeten vrijdag en zaterdag alweer vol aan de bak. Wout van Aert (28) en Remco Evenepoel (23) in de tijdrit, Mathieu van der Poel (28) in het mountainbiken. Begin er maar aan met benen die total loss gereden zijn. Trainers en bondscoaches over hoe ze hun renners klaarstomen voor deel twee van het WK.