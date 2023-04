Vollering wint Amstel Gold Race, Kopecky speelt ploegenspel en wordt tweede: “Plannetje is perfect geslaagd”

Lotte Kopecky: “Heel mooi om één en twee te eindigen”

Een nieuwe koers, een nieuwe zege voor Team SD Worx. Lotte Kopecky maakte het feestje helemaal compleet met een tweede plaats. “Het grappige is dat we er vooraf op de bus al mee lachen dat eerste soms niet genoeg meer is”, grijnsde ze na de Amstel. “Het is heel mooi om de wedstrijd te eindigen als één en twee. Het plan was dat Demi zou aanvallen boven op de Cauberg. En als dat niet zou lukken, was ik er nog voor de sprint. Het is perfect geslaagd.”