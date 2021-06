Volgens ploegleider Tom Steels gebeurde er niets abnormaals met Evenepoel op BK tijdrijden: “Remco is nog in volle opbouw”

Het was de winnaar in Evenepoel die sprak, zegt Steels. “In een eerste vlaag van ontgoocheling. Tuurlijk was hij blij dat Yves, zijn ploegmaat, won. Maar er speelde een dubbel gevoel, hé. Los van het enorme respect voor de prestatie van Lampaert, kreeg hij zelf een teleurstelling te verwerken. Dat had even tijd nodig.” Die tijd kreeg Evenepoel niet in de minuten tussen zijn tijdrit en de interviews.