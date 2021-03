Volgens L’Équipe is er nog hoop voor Parijs-Roubaix: “Beslissing over uitstel pas ten vroegste volgende week”

Zestien departementen in Frankrijk blijven de komende vier weken in lockdown. Daarbij ook de regio rond Roubaix. Een probleem als je een wielerwedstrijd over een parcours van 250 kilometer wil organiseren, uiteraard. De grote moeilijkheid is het publiek. Mensen moeten binnen een straal van tien kilometer van hun woning blijven, maar de schrik bestond dat de koers veel fans in beweging zou brengen.

Vorig najaar was de situatie vergelijkbaar met die van vandaag: toen besliste de lokale overheid dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden en werd beslist om de wedstrijd af te gelasten. En nu wordt de koers dus opnieuw uitgesteld, volgens ‘Le Parisien’. “Als mogelijke nieuwe datums schuift ‘Le Parisien’ zondag 24/10 of zondag 31/10 naar voren. In dat scenario wordt het (WorldTour-)seizoen verlengd”, klonk het eerder vandaag.

Maar in een later bericht gaat concurrent L’Équipe op de rem staan. “De organisator (ASO, red.) blijft de optie bekijken om de koers op 11 april te laten plaatsvinden. Een beslissing over eventueel uitstel zou ten vroegste voor volgende week zijn.”

Volledig scherm Van Aert, hier in 2019 tijdens Parijs-Roubaix. © Photo News

