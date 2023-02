Voegt man-in-vorm De Lie ook de Omloop toe aan zijn programma? Lotto-Dstny en renner beslissen zondag

WIELRENNENHet gaat hard voor Arnaud De Lie (20). Zó hard dat ze bij Lotto-Dstny sterk overwegen om de nieuwe Belgische sprintsensatie eind deze maand uit te spelen in de Omloop. “Zondag, na de Clasica de Almeria, hakken we de knoop door”, zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer.

GP Valencia. En twee ritten in de Ster van Bessèges. Het seizoen moet nog goed en wel op gang komen en kijk: de teller staat al op drie. Zondag jaagt de piepjonge Waal in de Clasica de Almeria op nieuw succes. Koud kunstje dus voor Van de Wouwer om daar de topfavoriet aan te duiden. “Ah, ‘onzen’ De Lie, hé.” Niet zozeer de prestaties an sich verrassen de Kempenaar. Wel het prille tijdstip waarop ‘Le Taureau’ al briest. “Zo vroeg op het seizoen, vanaf de eerste wedstrijden. Hij heeft duidelijk een stap vooruitgezet. En er zit nog ‘rek’ op zijn vormpeil. Ik denk dat hij momenteel op 95% van zijn mogelijkheden koerst.”

Quote Mil­aan-Sanremo is nog 100 kilometer langer. En krijgt een ander peloton aan de start. Als Arnaud de afstand goed verteert, is het niet ondenkbaar dat hij in de finale Cipressa en Poggio overleeft Kurt Van de Wouwer, sportief manager Lotto-Dstny

Details, daar draait het volgens Van de Wouwer om. Want conditioneel staat De Lie op punt, zo bleek in de Bessèges-etappe met zwaarder profiel (8ste op Le Mont Bouquet). “Hij trok er mee in de aanval, etaleerde zijn vechtlust en verloor weinig tijd op de rasklimmers. Dat hij op dát geaccidenteerde terrein puur op kracht zo goed uit de voeten kon, vond ik het meest impressionante van wat hij tot dusver liet bewonderen.” Veelbelovend voor Milaan-Sanremo, waar De Lie op 18 maart zijn klassieke Monumentendebuut maakt. “Ja, maar de Primavera is nog 100 kilometer langer. En krijgt een ander peloton aan de start. Als hij de afstand goed verteert, is het niet ondenkbaar dat hij in de finale Cipressa en Poggio overleeft. Maar hij rijdt er in de eerste plaats om ervaring op te doen.”

Volledig scherm © AFP

Tour? EK? WK?

In Parijs-Nice mikt De Lie op ritwinst. Maar zijn eerstvolgende doel wordt het Vlaamse openingsweekend. Kuurne-Brussel-Kuurne. Toch? “Van de Wouwer: “Zowel bij Arnaud als de ploeg leeft de gedachte om ook de Omloop erbij te nemen. Na de Clasica de Almeria hakken we de knoop door. Áls hij de Omloop rijdt, schrapt hij vier dagen later wel Le Samyn.” De Tour lijkt dit seizoen nog geen piste. “Niets staat 100% vast. En het zijn slechts imbecielen die niet van gedacht veranderen. Maar op dit moment zeg ik: neen, uitgesloten. We moeten hem een beetje beschermen.” Ook de bondscoach heeft overigens geen concrete WK- of EK-plannen met De Lie in 2023. “Aan de parcoursen ligt het niet”, aldus Sven Vanthourenhout. “Zowel Glasgow als Drenthe (VAM-berg, red.) kan hij aan. Maar Arnaud is een winnaarstype. Ik wil hem niet in een knechtenrol duwen voor Van Aert of Evenepoel. Áls ik hem meeneem, dan met een strak plan in gedachten. En om de finale te rijden.”

Volledig scherm © AFP