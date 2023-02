Voedsel voor een wereldkampioen: wat staat er op het menu ten huize Remco Evenepoel?

Niels Albert fileert de WK-sprint tussen Van Aert en Van der Poel: “Ik had ‘m toch toege­schreeuwd: ‘Opdraaien en meteen beginnen!’”

Waar(om) ging het mis? Had het anders kunnen lopen? En vooral: gaat dit nazinderen? Nog één keer fileert onze veldritanalist Niels Albert de WK-sprint in zes vragen en even veel antwoorden. Daarbij kruipt hij ook in het hoofd van Wout van Aert. “Zelfs als je 10% minder bent dan je tegenstander kan je zo’n sprint-à-deux alsnog afronden in je voordeel. Zolang je daarin maar de juiste keuze maakt...”

