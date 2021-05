Voedingscoach Marije Jongedijk houdt Remco Evenepoel fysiek scherp en gezond, maar… : “Hij volgt geen ‘wonderdieet’ hoor”

Giro Merlier ziet kans op nieuwe zege in rook opgaan: “Zat met overschot, zonde”

12 mei Tim Merlier leek opnieuw in een kansrijke positie te zitten, maar een aanraking met Caleb Ewan in volle sprint besliste er anders over. “Dit is zonde, want het zat erin”, sakkerde een ontgoochelde Merlier na de aankomst.