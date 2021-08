Vluchter Van den Berg wint slotrit in Polen, eindzege Almeida komt niet meer in gevaar

Wielrennen Arndt kraait victorie in sprint bergop in Ronde van Polen, finale ontsierd door valpartij­en

13 augustus Nikias Arndt (29) heeft de vijfde etappe in de Ronde van Polen gewonnen. De Duitser van Team DSM had in Bielsko-Biala de machtigste sprint bergop in huis. De slotkilometer werd ontsierd door twee valpartijen.