Vluchter Joyce juicht in Ronde van Denemarken, Evenepoel behoudt leiderstrui

Wielrennen Bondscoach Vanthouren­hout verbaasd over nieuws EK-selectie Evenepoel

11 augustus Remco Evenepoel kijkt uit naar het EK wielrennen in het Italiaanse Trentino (8-12 september), waar hij zowel in de tijdrit als wegrit zijn kans wil gaan. “Na alles wat ik heb meegemaakt, zou het winnen van het EK in Trentino veel betekenen”, blikt de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step bij de organisatie vooruit. Bondscoach Sven Vanthourenhout weet van niets en vraagt zich af hoe de UEC aan dat nieuws komt.