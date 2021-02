Vlaamse klassiekers ook dit seizoen zonder publiek: “Voorjaar is gered door de manier waarop het vorig jaar verlopen is”

Wielrennen Het raadsel Gianni Moscon: enfant terrible komt na jaren vol fratsen plots weer bovendrij­ven

12 februari Talent in overvloed, al sloegen de laatste jaren vooral de stoppen door. Gianni Moscon (26) bewees gisteren met een sterke ontsnapping in de Tour de la Provence nog altijd wielrenner te zijn. Komt de Italiaan na jaren van fratsen straks weer boven water in de klassiekers?