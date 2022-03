Vingers kruisen voor Ewan en De Lie: Lotto-Soudal zit ondanks goeie start nog steeds met degradatiezorgen

Wielrennen Een geheim wapen of gewoon een vreemd ding? Het verhaal achter de speciale voorwielen van Filippo Ganna

Weer Filippo Ganna. De wereldkampioen troefde in de openingstijdrit van Tirreno-Adriatico Remco Evenepoel en Tadej Pogacar af. Zijn status als tijdrijder nog eens bestendigd, onder meer met dank aan zijn ‘geheim wapen’. Kijk nog eens goed naar zijn voorwiel, bemerk de golvende velgrand en besef dat Ganna er niet toevallig voor gekozen heeft. Het verhaal achter de wielen van de wereldkampioen, dat begon aan een keukentafel in Boston en onderweg een cameo had aan de gele trui van Mathieu van der Poel en de windtunnel van professor Bert Blocken.

