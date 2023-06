Vingegaard wint opnieuw met vingers in de neus, Victor Campenaerts haalt bergtrui binnen

Jonas Vingegaard heeft de koninginnenetappe van de Dauphiné gewonnen. De Deen imponeerde opnieuw en had aan één aanval op de slotklim genoeg om zijn concurrenten achter te laten. Dat hij klaar is voor de Tour, is nu al duidelijk.

Een loodzware etappe met drie steile cols. De renners wisten wat te doen vandaag. Over een afstand van 150km, moesten ze de Madeleine, de Mollard en de Croix de Fer overwinnen.

Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Anthony Perez (Cofidis) trokken als eerste in de aanval. Ze reden een maximale voorsprong van vijf minuten bij elkaar. Vanaf het stevig bergop ging, moest Mihkels al lossen. Cavagna en Perez volgden niet veel later, waardoor Victor Campenaerts alleen over bleef op 50 kilometer van de finish. Op z’n eentje reed hij naar de top van de Madeleine.

Jumbo-Visma, de ploeg van leider Vingegaard, was niet van plan om de etappezege zomaar aan de vluchters te laten. Aan de voet van de slotklim, werd Campenaerts ingerekend. Vocsnor houdt aan zijn avontuur wel de bergtrui over. Op twee cols van buitencategorie kwam hij als eerste boven. Toen Campenaerts ingerekend was, startte Jumbo-Visma al met het uitrollen van een gele loper. Dylan van Baarle nam de eerste kilometers van de slotklim voor zich en legde een bijzonder hoog tempo op.

Vanaf de steilere stroken nam Valter over. Het zorgde voor een gigantische stroomstoot. Ondermeer Haig, Bernal en Gaudu moesten meteen lossen. Vingegaard reed met de rest van het pak naar het wiel van Valter. Lang duurde dat niet, want één kilometer later viel de Tour-winnaar al aan. Yates keek meteen om en wist hoe laat het was.

Vingegaard finisht uiteindelijk met 43 seconden voorsprong op Yates, en 54 seconden op Hindley. Voor O’Connor ging het net te snel vandaag. Hij verliest zijn tweede plaats voorlopig aan Yates. Zonder een miraculeuse inzinking of pech, wint Vingegaard morgen de Dauphiné.

