Vingegaard topt indrukwekkend deelnemersveld in Dauphiné, hoe stomen Van Aert en andere kleppers zich klaar voor Tour?

Komende zondag gaat met het Critérium du Dauphiné de generale repetitie voor de Ronde van Frankrijk van start. Dat mag u best letterlijk nemen, want haast alle kleppers met Tour-ambities draaien er de benen warm. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er dan weer niet te zien. Een overzicht van de verschillende routes richting Tour.

Het kroonjuweel van de deelnemerslijst in de Dauphiné is zonder twijfel Jonas Vingegaard. De uittredende Tourwinnaar heeft er een hoogtestage in de Sierra Nevada - in het gezelschap van onder meer Wout van Aert, niet aanwezig - opzitten en wil de benen testen voor de Ronde van Frankrijk, hét doel van zijn seizoen.

Een jaar geleden fungeerde de Deen in deze koers nog als luitenant voor Primoz Roglic, maar twaalf maanden en een eindzege in de Tour later zijn de kaarten door elkaar geschud. Roglic trok als kopman naar de Giro, Vingegaard is het speerpunt van Jumbo-Visma in de Tour en deze Dauphiné. Met een individuele tijdrit van 31 kilometer en drie lastige bergetappes is hij met stip topfavoriet voor de eindzege.

Vingegaard is niet de enige voormalige Tourwinnaar aan de start. Ook Egan Bernal tekent present in de Dauphiné. De Colombiaan van Ineos Grenadiers timmert nog steeds aan de weg terug naar zijn oude niveau na zijn horrorcrash begin 2022, maar toonde de afgelopen maanden gestaag progressie - al werd hij daarbij af en toe wel weer afgeremd door een val. In dat opzicht wordt deze Dauphiné voor hem een goede test, een maand voor de start van de Tour. Met ex-winnaar Daniel Felipe Martinez en toptalent Carlos Rodriguez heeft Ineos nog twee andere kaarten achter de hand.

Ook ex-Girowinnaars Jai Hindley en Richard Carapaz zijn te bewonderen in de Dauphiné, net als Mikel Landa, David Gaudu en Enric Mas. U leest het: op enkele uitzonderingen na kiezen alle groten die straks in de Tour willen schitteren voor de Franse rittenkoers als generale repetitie.

Geen pre-Tour-clash tussen Van Aert en Van der Poel

Die uitzonderingen zijn wel niet van de minsten. Wout van Aert opteert bijvoorbeeld - net als onder anderen Tom Pidcock en Biniam Girmay - voor de Ronde van Zwitserland (11-20 juni). Die begint pas volgende week zondag, maar Van Aert is nu al in Zwitserland voor een extra hoogteprikkel na de stage in de Sierra Nevada. In Berghaus Diavolezza, op bijna 3.000 meter hoogte, stoomt hij zich klaar voor de Tour. Tussendoor rijdt hij ook nog het BK tijdrijden (22 juni) en op de weg (25 juni).

Mathieu van der Poel ging oorspronkelijk ook van start in Zwitserland, maar de Nederlander veranderde van koers. Na een hoogtestage in La Plagne geeft hij de voorkeur aan Dwars door het Hageland (10 juni) en de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) in ons land. Ook hij is voor de Tour nog te zien op het nationaal kampioenschap op de weg.

Tadej Pogacar rijdt dan weer noch de Dauphiné, noch de Ronde van Zwitserland. De Sloveen herstelt nog steeds van zijn valpartij tijdens Luik-Bastenaken-Luik, waarbij hij twee breuken in de pols opliep. Pogacar zit intussen weer op de fiets, maar draagt wel nog steeds een brace. Vooral in eigen land gaan stemmen op dat de Ronde van Slovenië (14-18 juni) nog een optie is, maar de kans lijkt groot dat ‘Pogi’ zonder koersritme in de benen aan de start van de Tour zal verschijnen.

Wat met Evenepoel en Roglic? Terwijl alle bovenstaande namen de Tour met rood aangekruist hebben in hun agenda, is dat voor Remco Evenepoel en Primoz Roglic - behoudens grote verrassingen - niet het geval. De wereldkampioen en de Sloveen kunnen na hun deelname aan de Giro - voor de ene al wat succesvoller dan de andere - mogelijk hun opwachting maken in de Ronde van Zwitserland, al is dat in beide gevallen nog niet officieel bevestigd. Daarna volgen voor Evenepoel de nationale kampioenschappen, de Clasica San Sebastian en de weg- en tijdrit op het WK. Roglic mikt wellicht op een vierde eindzege in de Vuelta.

