Vingegaard koerst sinds twee jaar met andere ‘mindset’ tegen rivaal Pogacar: “Ik weet nu dat ik hem bergop kan lossen”

Jonas Vingegaard (26) beseft wat hem de komende acht dagen te doen staat in Parijs-Nice. En in de Tour leerde hij inmiddels hóe hij dat precies moet aanpakken. Maar wat het eindresultaat straks op de Promenade des Anglais ook mag zijn: "het zal niets zeggen over ons vormpeil in juli".

Heel leuk om naar te kijken, die vroege knaldrang van Tadej Pogacar (winst in de Jaén Pais Interior en drie etappes en het eindklassement in de Ruta del Sol), vond Johan Bruyneel in de podcast ‘The Move’. Maar tactisch gezien niet de slimste zet. Beter kon het nummer één van de wereld wat worden ingetoomd en een voorbeeld nemen aan de progressievere benadering van Jumbo-Visma, “gradueler op langere termijn”. Zijn woorden waren nog niet koud of daar zorgde Pogacars grote rivaal Jonas Vingegaard, één van de boegbeelden van... jawel, Jumbo-Visma, voor een misschien wel nóg spectaculairdere ‘clean sweep’ in de Spaanse O Gran Camiño. “Three out of three”, zoals de Deense Tourwinnaar het zelf noemt. “Drie op drie, plus het eindklassement. Het ging goed daar. Die ritten lagen me ook wel.”

Een onderlinge strijd ziet hij er evenwel niet in. “Allebei koersen én winnen we graag, Tadej en ik. Dus gaan we overal voluit, op ónze eigen manier. Maar ‘t is niet dat ik voortdurend en specifiek focus op hem. Of dat hij me tot tegen of over de limiet pusht. Het is meer ‘me pushing myself’. Ik probeer zelf altijd zo goed mogelijk te zijn. Niet met de gedachte van ‘ha, Pogacar is goed, hij wint veel, ik moet hem overtreffen’.” Het respect voor zijn concurrent is trouwens groot. “Hij is een sterke renner, wat het altijd leuk koersen maakt met en tegen hem. Als ik hier wil winnen, wat toch de bedoeling is wat ik heb van Parijs-Nice één van mijn grote seizoensdoelen gemaakt, zal ik hém moeten verslaan. Het wordt een mooie week.”

Indicatief voor de Tour? Dat is dan weer een brug te ver, volgens Vingegaard. “Tuurlijk kan het vertrouwen schenken. Maar of je hier nu wint of niet, goed bent of slecht: dat zegt niks over je vormpeil straks in juli. De Tour is ook nog wel wat anders dan een rittenkoers van één week. Ik denk trouwens dat het ook niet uitsluitend tussen mij en Tadej zal gaan. Ook Ineos, bij voorbeeld, brengt een sterk team met sterke renners aan de start.” Elke dag liggen er wel ergens potentiële valkuilen, meent Vingegaard. Te beginnen met de wind en de mogelijke waaiervorming. “Geen idee of ik daarvan houd. Het is anders koersen, bijzonder stressvol. Maar ik vertrouw wat dat betreft op mijn sterke team.” Dag drie zou dan weer in het voordeel moeten spelen van Jumbo-Visma. Een ploegentijdrit, met aangepaste regels dan nog. “En dus een aangepaste tactiek, die we goed op voorhand zullen moeten bespreken. Maar het doel is toch om daar wat te pakken op de concurrentie.”

Dé uitsmijter voor Vingegaard volgt in het slotweekend: zaterdag finisht de voorlaatste rit op Col de la Couillole, 1.678 meter hoog. Hoe langer en hoger de klim, hoe beter voor hem. “Dáár schuilt mijn kracht, hebben we tijdens de hoogtestages vastgesteld.” Ín koers werd dat op 7 juli 2021 goed duidelijk. Die dag bracht Vingegaard Pogacar in de Tour een eerste keer in verlegenheid op de flanken van de Mont Ventoux. “Dat veranderde mijn ‘mindset’ compleet, ja”, geeft hij toe. ‘Van de doemgedachte dat ik Pogacar bergop nooit zal kunnen losfietsen naar de vaststelling dat ik er af en toe wél in slaag.” Zie ook Col du Granon en Hautacam, in de editie van vorig jaar. “Mijn twee beste prestaties ooit, tot dusver.”

