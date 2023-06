Vingegaard imponeert in Dauphiné, maar zit met gedachten bij slachtoffers van steekpartij in Annecy: “Sportwereld vandaag niet belangrijk”

Winnaar Jonas Vingegaard was na de vijfde rit met zijn gedachten bij de families van de slachtoffers van het drama in Annecy. Zijn concurrenten zaten op dat moment nog op hun fiets. De Deen van Jumbo-Visma is autoritair op weg naar de eindzege in de Dauphiné.

Een rit van 191 kilometer met 2.100 hoogtemeters aan een gemiddelde van 47 km/u: hang er jouw was maar aan.

Moet gezegd: de wind blies vaak in de rug, maar de renners koersten voortdurend op “ambetante grove asfalt”, dixit Thomas De Gendt, die in de aanval trok.

Tiesj Benoot: “Het was een sterke ontsnapping. Soudal-Quick.Step heeft er zijn volledige ploeg doorgejaagd en ook EF en Bahrain hebben er hard achter gereden.”

Voor één renner was dat allemaal nog niet snel genoeg. Op een klim van 3,6 km aan 8,8 procent knalde Jonas Vingegaard weg van iedereen. “Ik wou niet aanvallen, maar toen Carapaz en Alaphilippe versnelden, besloot ik hen te volgen. Toen ik overnam, had ik plots een kloofje”, zegt de Deen van Jumbo-Visma, die op de streep een voorsprong van 31 seconden had op de rest.

Ploegmaat Benoot: “Jonas was enorm sterk. Zeker omdat een helling van tien minuten in principe niet zijn specialiteit is. Als ik zie welke hoge vermogens ik op de klim trapte en hij reed nog eens veertig seconden van mij weg, dan ben je van een andere dimensie. Akkoord, het was warm, wat hij graag heeft, maar het is ook niet tegen Janneke en Mieke dat hij wint. Buiten Pogacar zijn de meeste goeie klimmers hier wel.”

Ook Kurt Van De Wouwer nam zijn hoed af voor de prestatie van Vingegaard. “Indrukwekkend. Je zou denken dat hij zijn benen spaart voor het weekend, maar hij is zo goed dat hij ook al in een heuvelrit kan uitpakken”, zegt de sportief manager van Lotto-Dstny.

Nadat Vingegaard woensdag al tweede was geëindigd in de tijdrit, staat hij comfortabel aan de leiding. De drie zwaarste etappes - zeker zaterdag en zondag in de Alpen - van deze Dauphiné moeten nog beginnen, maar met een bonus van 1'10" op eerste achtervolger Ben O’Connor lijkt het pleit al beslecht. O’Connor eindigde vorig jaar derde in de Dauphiné, Vingegaard was toen tweede, ploegmaat Primoz Roglic won.

Is de Tour-winnaar van vorig jaar nu niet al te goed?

Benoot: “Dat denk ik niet. In de slotrit van vorig jaar, zag je dat hij toen ook bergop een paar keer heeft moeten wachten op Roglic... Jonas is gewoon dik in orde en heeft een vlekkeloze voorbereiding gehad. Deze zege zal zijn vertrouwen deugd doen. Je rijdt liever nu met zo’n goeie benen rond dan dat je achter de feiten koerst.”

Er zijn wel enkele Tour-pretendenten die in deze Dauphiné achter de feiten koersen. De grote Franse hoop David Gaudu moest lossen op de klim, waar Vingegaard zijn duivels ontbond. Benoot: “Het was niet normaal dat Gaudu niet in mijn groep zat.”

Egan Bernal zat wel in de eerste achtervolgende groep met Benoot. Een opsteker voor de Colombiaan van Ineos-Grenadiers na de oplawaai in de tijdrit. In de vlakke slotkilometers poogde hij zelfs nog weg te rijden. “Waarom ook niet? Ik voelde mij nog fris. Met deze benen had ik misschien Carapaz en Vingegaard moeten volgen, maar ik durfde niet uit vrees nadien te ontploffen... Ik beschouw dit als een goeie stap voorwaarts. Dat de tijdrit niet goed ging zijn, was ook volgens mijn verwachting”, aldus Bernal.

Vingegaard: “Gedachten gaan uit naar slachtoffers in Annecy” Jonas Vingegaard gaf vandaag een visitekaartje af in de Dauhpiné, maar meteen na de aankomst was dat niet het belangrijkste volgens de Deen. “Op dagen als vandaag is alles wat er gepresteerd wordt in de sportwereld natuurlijk irrelevant”, verwees hij naar het steekincident eerder op de dag in Annecy. “Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de tragische gebeurtenis in Annecy.” Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

